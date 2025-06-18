İZBAN'da Güvenlik Görevlisine Sigara Uyarısı Sonrası Kanlı Saldırı

Olayın Detayları

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN) adeta bir dramın merkezi oldu. İZBAN'da görevli bir güvenlik görevlisi, sigara içtiği için uyardığı yolcu tarafından darbedilerek hayatını kaybetti.

Olay, bir yolcu olan Mehmet D. (37) ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan tartışmayla başladı. Sigara içtiği gerekçesiyle uyarılan Mehmet D., güvenlik görevlileriyle girdiği tartışma sonucunda kavgaya tutuştu.

Darbede Hayatını Kaybetti

Mehmet D., güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç (44) ve Hasan K. (37)’yi darbetti. Olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, ağır yaralanan güvenlik görevlilerini Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ancak durumu kritik olan Alsaç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alsaç'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından Mehmet D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZBAN'dan Açıklama

Olayla ilgili olarak İZBAN, bir açıklama yaparak durumun detaylarını paylaştı. Açıklamada, güvenlik görevlilerinin tren içinde sigara içen ve kapıları tutarak hareket etmelerini engelleyen yolcuya Adnan Menderes İstasyonu’nda müdahale ettikleri belirtildi. Söz konusu şahıs, Cumaovası İstasyonu’nda trenden indirilmiş ve arbede sırasında Alsaç'ın kafasından yaralandığı ifade edildi.

İZBAN, söz konusu olayın derin bir üzüntüyle karşılandığını vurgulayarak Seydihan Alsaç’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Olay ve sonrasındaki gelişmelerin detayları, kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) sigara içtiği için uyardığı yolcu tarafından darbedilerek öldürülen güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç, Buca ilçesindeki Yıkık Kemer Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Alsaç'ın birlikte görev yaptığı arkadaşları ve yakınları katıldı.

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) sigara içtiği için uyardığı yolcu tarafından darbedilerek öldürülen güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç, Buca ilçesindeki Yıkık Kemer Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Alsaç'ın birlikte görev yaptığı arkadaşları ve yakınları katıldı.