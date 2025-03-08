İzmir Açıklarında 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Karaburun açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı; 22'si çocuk.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 01:30
İzmir Açıklarında 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, toplam 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyon Detayları

Sahil Güvenlik gemisinden devriye atan ekipler, iki lastik botta bulunan göçmenleri tespit etti. Yapılan denetimlerde, lastik bottaki 50 düzensiz göçmenden 22'sinin çocuk olduğu belirlendi.

Sonrası

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Bu tür operasyonlar, deniz geçişlerinde artış gösteren düzensiz göçmen akınına karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı.

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