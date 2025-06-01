İzmir Aliağa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Aliağa İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Horozgediği Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının sebebi henüz belirlenemezken, olay yerine 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer ile yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak daha fazla büyümesi engellendi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Horozgediği Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.