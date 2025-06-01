DOLAR
39,16 0%
EURO
44,47 0%
ALTIN
4.152,82 0%
BITCOIN
4.104.332,97 -0,09%

İzmir Aliağa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aliağa'da çıkan orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 00:31
İzmir Aliağa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Aliağa İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Horozgediği Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının sebebi henüz belirlenemezken, olay yerine 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer ile yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak daha fazla büyümesi engellendi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Horozgediği Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Horozgediği Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Zincirleme Trafik Kazasında 4 Yaralı
2
İzmir Aliağa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Bursa'da Kavga: 4 Yaralı
4
Denizli'deki Rus Kızıl Ordu Korosu Konseri Yağmur Sebebiyle İptal Edildi
5
Başakşehir'de Öğretmenlerden Duygu Dolu 'Türkü Şöleni'
6
İstanbul'da 'Özgür Gazze Yürüyüşü' Gerçekleşti
7
Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!