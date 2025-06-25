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İzmir Aliağa'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor, Vali Elban bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 23:24
İzmir Aliağa'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Devam Ediyor

İzmir Aliağa'da Yangınla Mücadele Sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Horozgediği Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sevk edilen 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve 6 dozer ile birlikte, sahada yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Vali Süleyman Elban'dan Açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının Foça'nın Ilıpınar ile Aliağa'nın Bozköy mahalleleri arasında çıktığını hatırlattı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale için çabalarını sürdürdüğünü belirten Elban, "Bu süreçte toplamda 450 personel, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleriyle yangını kontrol altına almak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Elban, "Tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diyerek halka bilgi verdi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, orman bölge müdürlüğü ve itfaiye...

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, orman bölge müdürlüğü ve itfaiye...

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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