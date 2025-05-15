İzmir, Aydın ve Uşak'ta Aile Haftası Yürüyüşleri

İzmir, Aydın ve Uşak, Aile Haftası kapsamında anlamlı yürüyüşlere ev sahipliği yaptı. İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, Gündoğdu Meydanı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. "Aile en büyük hazinemiz, servetimiz, şükür sebebimiz" mesajını taşıyan pankartla katılımcılar, minik bir bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

İzmir'de Aile Vurgusu

Yürüyüş sırasında söz alan Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, ailenin toplumsal yaşamda vazgeçilmez bir kavram olduğunu belirterek 2025'in Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı. İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş ise etkinlikler aracılığıyla aile değerlerinin destekleneceğini ifade etti. Ayrıca, programda İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konser verdi.

Aydın'da Birlik Mesajı

Aydın'daki yürüyüş ise Valilik önünde başlayıp, Atatürk Kent Meydanı'nda sonlandırıldı. Yürüyüşe katılanlar, "Biz, büyük bir aileyiz" yazılı pankartı gururla taşıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, bu etkinliklerin aile kurumunun önemine dikkat çekmeyi amaçladığını vurguladı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar da katıldı.

Uşak'ta Engelli ve Aile Farkındalığı

Uşak'taki yürüyüş, eski belediye hizmet binası önünde toplanan katılımcılarla gerçekleştirildi. Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Bando Takımı eşliğinde, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yüründü. "Ailemiz istikbalimizdir" ve "Haydi Uşak koruyucu aile olalım" gibi mesajlar içeren pankartlar açıldı. Uşak Valisi Naci Aktaş, yürüyüşün Aile Haftası ve Engelliler Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Aktaş, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve aile yapısının güçlendirilmesi ile toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine değindi. Ayrıca, 2025 Aile Yılı kapsamında başlatılan projeye 144 çiftin başvuruda bulunduğunu, 109 çiftin eğitimlerini tamamladığını ve bunlardan 6'sının nikah işlemlerine başladığını aktardı.

Yürüyüşe İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan da katıldı.

Uşak'ta, Aile Haftası dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Uşak'ta eski belediye hizmet binası önünde toplanan katılımcılar, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Bando Takımı eşliğinde İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.

Uşak'ta, Aile Haftası dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Uşak'ta eski belediye hizmet binası önünde toplanan katılımcılar, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Bando Takımı eşliğinde İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.