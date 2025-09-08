İzmir Balçova'da Polis Merkezine Silahlı Saldırı: 2 Polis Şehit, 1 Yaralı

İzmir Balçova'da polis merkezine silahlı saldırı

İzmir'in Balçova ilçesinde, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Olayın detayları

Alınan bilgiye göre, 16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, merkez görevlilerine tüfekle ateş açtı. Saldırıda iki polis olay yerinde hayatını kaybetti, bir polis ise yaralandı.

Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

