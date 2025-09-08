İzmir Balçova'da Polis Merkezine Silahlı Saldırı: 2 Polis Şehit, 1 Yaralı

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan tüfekli saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı; şüpheli 16 yaşında.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:22
İzmir'in Balçova ilçesinde, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Olayın detayları

Alınan bilgiye göre, 16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, merkez görevlilerine tüfekle ateş açtı. Saldırıda iki polis olay yerinde hayatını kaybetti, bir polis ise yaralandı.

Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

