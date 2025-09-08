İzmir Balçova'da Polis Merkezine Silahlı Saldırı: Şüpheli E.B. (16) Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullanarak olayın ayrıntılarını aktardı.

"Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Şehit olanlar: Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın. Yaralananlar arasında Ömer Amilağ (ağır) ve Murat Dağlı (hafif) bulunmaktadır.

Soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.