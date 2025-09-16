İzmir Balçova Saldırısı: Yaralanan Güleç, Polisi Uyardığı İçin Vuruldu

İzmir Balçova Saldırısında Yaralanan Vatandaş: Polisi Uyardım, Vuruldum

8 Eylül tarihinde İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Galip Güleç (37), tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinden taburcu edildi. Olayda 2 polis şehit olurken, 2 polis de yaralanmış, saldırgan E.B (16) pompalı tüfekle ateş açmıştı.

Güleç: 'Seslendim ama duyuramadım sesimi'

Beyaz eşya tamircisi olan Güleç, saldırı anında polis merkezi yakınındaki evinin balkonunda olduğunu, silah seslerini duyduğunu anlattı. Kaçmaya çalışan saldırganı ve peşinden koşan polis başmüfettişi Muhsin Aydemir'i gördüğünü, Aydemir'i uyarmaya çalıştığını söyledi.

Güleç, olay anını şöyle aktardı: 'Balkonun önünden maskeli bir şekilde çocuğun geçtiğini gördüm. Arkasından da rahmetli Muhsin ağabeyin peşinden koştuğunu gördüm. Bayan polis arkasından seslendi. Amirim, silahlı diye uyardı. Durdurmamız lazım diye hareket etti, peşinden koşmaya devam etti. Seslendim ama duyuramadım sesimi. Keşke olmasaydı. Sonrasında tekrar seslendiğimde ise çocuk seslendiğimi gördü. En büyük avantajım 'ağabey, arabaların arasında' dedikten sonra ateş ederken bana baktığını, namluyu çevirdiğini görmem oldu. Balkonda kendimi yere atmasam elim yerine göğsümden ya da kafamdan da vurulabilirdim.'

Saldırganın soğukkanlı taktiği ve sağlık durumu

Güleç, saldırganın 'pusu' şeklinde hareket ettiğini, arabaların arasında saklanarak beklediğini ve soğukkanlı bir şekilde saldırdığını belirterek, diğer polislerin yön değiştirmesi sonucu saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Olayda yaralanan polislerin sağlığına kavuşmasını dileyen Güleç, davranışının herkesçe yapılacak bir şey olduğunu vurguladı: 'Onlar bizi koruyor. Bu insanlar bizi koruyan insanlar. Bütün halk bunu yapardı.'

Güleç'in sol el tarak kemiklerinde kırık oluştu, kolu alçıya alındı. Elinde 5 santimetre uzunluğunda 3 platin olduğu, ikinci bir ameliyat ihtimali bulunduğu ve doktor kontrollerinin süreceği bildirildi.

Aile ve toplum çağrısı

Baba Zafer Güleç ise oğlunun polisleri uyarmasından gurur duyduğunu söyledi. Ailelerin çocuklarını takip etmesinin önemine dikkat çeken Güleç, 'Çocukların hangi internet sitelerinden nelerle ilgilendiğini bilmemeleri, çocukların yanlış yollara sapmaları maalesef toplumumuzda bu tip olaylara sebebiyet veriyor. Ailelere bu konuda büyük görev düşüyor.' ifadelerini kullandı.

