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İzmir Bornova'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 21:10
İzmir Bornova'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

İzmir Bornova'da Yangın Alarmı

İzmir'in Bornova ilçesinde Laka Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında aniden yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen bu olay, kısa sürede fabrika çalışanları tarafından fark edilerek ihbar edildi.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Fabrikanın acil durumu hakkında hızla bilgi alan yetkililer, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk etti. Ekiplerin, alevlerin daha fazla yayılmaması için yürüttüğü yangın kontrol çalışmaları devam ediyor.

Yangının boyutu ve sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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