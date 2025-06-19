İzmir Bornova'da Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Bornova İlçesinde Yangın Söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde makilik bir alanda çıkan yangın, hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına Hızlı Müdahale

İhbarın ardından yangına karşı acil önlemler alındı. Yangına müdahale etmek için 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer ile yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

Ekibin; karadan ve havadan yaptığı etkili müdahaleyle yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangının nedeninin araştırılması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.