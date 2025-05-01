İzmir Buca'da Atık Yığını Esnafı Rahatsız Ediyor

İzmir'in Buca ilçesinde, mobilyacı esnafının yoğun olarak bulunduğu Seyhan Mahallesi'nde, zararlı atıklar büyük bir sorun haline geldi. 718 Sokak'ta futbol sahası büyüklüğünde bir alanda oluşan atık yığını, esnafın tepkisini topluyor.

Atık yığınında plastik, tekstil ürünleri ve inşaat molozları yer alırken, bölgedeki kirlilik esnaflar tarafından rahatsız edici bir durum olarak ifade ediliyor. İş yerlerinin hemen yakınında oluşan bu görünüm, özellikle yaz aylarında gelebilecek turistlere karşı kötü bir izlenim bırakıyor.

Bölgedeki esnaflardan İhsan Akdağ (45), alanın yaklaşık 10 yıl önce amatör spor kulüplerinin maç yaptığı bir futbol sahası olduğunu belirtiyor. Akdağ, şimdi ise bu alana çöp atıldığını, gece saatlerinde damperli araçların çöpleri bıraktığını ve yetkililerin yeterince müdahale etmediğini dile getiriyor. "Daha önce de bu konu hakkında haber yapıldı ama bir ilerleme sağlanamadı. 10 gün önce Büyükşehir Belediyesi'nin araçları geldi, temizlik yaptı ama durum yine aynı. Kurban Bayramı'nda buranın halini düşünemiyorum. Her şeyin güzel olmasını umut ediyoruz," diye ekliyor.

Mobilyacı Alparslan Salancı ise duruma daha da dikkat çekiyor. Atıkların zaman zaman yakıldığını belirten Salancı, bunun zehirli hava solumalarına sebep olduğunu ve çevre kirliliğinin insan sağlığına tehdit oluşturduğunu vurguladı. Salancı, yetkililerden bir çözüm beklediklerini ifade etti.

Buca Belediyesinden Açıklama

Buca Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, mobilyacılar sitesi olarak bilinen bölgedeki arazinin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu belirtildi. Ekiplerin uyarılarına rağmen, geceleri bölgeye kaçak sanayi atığı döküldüğü ifade edilerek, arazinin tel örgü ile koruma altına alınması gerektiği kaydedildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, mobilyacı esnafın yoğunlaştığı mahallede oluşan atık yığını, esnafın tepkisine neden oluyor. Seyhan Mahallesi 718 Sokak'ta futbol sahası büyüklüğündeki alanda, atılan plastik, tekstil ürünleri ve moloz nedeniyle atık yığını oluştu.

İzmir'in Buca ilçesinde, mobilyacı esnafın yoğunlaştığı mahallede oluşan atık yığını, esnafın tepkisine neden oluyor. Seyhan Mahallesi 718 Sokak'ta futbol sahası büyüklüğündeki alanda, atılan plastik, tekstil ürünleri ve moloz nedeniyle atık yığını oluştu.