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İzmir Buca'da Düzensiz Maaş Eylemi Sebebiyle Çöp Yığınları Ortaya Çıktı

İzmir Buca'da 8 gündür süren iş bırakma eylemi, çöp yığınlarına ve kötü kokulara neden oldu.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 15:12
İzmir Buca'da Düzensiz Maaş Eylemi Sebebiyle Çöp Yığınları Ortaya Çıktı

İzmir Buca'da Düzensiz Maaş Eylemi Devam Ediyor

İzmir'in Buca Belediyesi'nde, işçilerin maaşlarını düzensiz almaları nedeniyle 8 gün önce başlattığı iş bırakma eylemi sürüyor. Eylem, temizlik hizmetlerinde büyük aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Çöp Yığınları Oluştu

İlçenin çeşitli noktalarında artan çöp yığınları, hem görüntü kirliliğine hem de çevreye yayılan kötü kokuya yol açtı. Buca'da yaşayanlar, oluşan olumsuz koşullardan şikayetçi.

18 Haziran'da, Buca Belediyesi'nde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Bu süreçte, eylemcilerin talepleri henüz karşılanmadı ve durumun ne zaman çözüleceği belirsizliğini koruyor.

İzmir'in Buca Belediyesinde işçilerin maaşlarını düzensiz aldıkları gerekçesiyle 8 gün önce...

İzmir'in Buca Belediyesinde işçilerin maaşlarını düzensiz aldıkları gerekçesiyle 8 gün önce başlattığı iş bırakma eylemi sürüyor. İşçilerin eylemi nedeniyle temizlik hizmeti aksıyor. İlçenin çeşitli noktalarında çöp yığınları oluştu. Çöpler nedeniyle çevreye kötü koku da yayıldı.

İzmir'in Buca Belediyesinde işçilerin maaşlarını düzensiz aldıkları gerekçesiyle 8 gün önce...

İzmir'in Buca Belediyesinde işçilerin maaşlarını düzensiz aldıkları gerekçesiyle 8 gün önce başlattığı iş bırakma eylemi sürüyor. İşçilerin eylemi nedeniyle temizlik hizmeti aksıyor. İlçenin çeşitli noktalarında çöp yığınları oluştu. Çöpler nedeniyle çevreye kötü koku da yayıldı.

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