İzmir Buca'da İnşaat Yangını: Tutuklu Şüpheli Var

İzmir'in Buca İlçesinde Yangın Felaketi

İzmir'in Buca ilçesinde, Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde ruhsatsız bir inşaatta gerçekleştirilen demir kesimi işlemi sırasında meydana gelen orman yangını nedeniyle bir kişi tutuklandı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yangın, önceki gün inşaatta kaynak işlemleri esnasında meydana gelen kıvılcımlar sonucu ormanlık alana sıçradı. Yangının çıkmasının ardından 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler arasında yer alan N.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 4 şüpheli Y.Ö., 18 yaşından küçük olduğu belirtilen B.A. ile S.Ö. ve Y.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Yangın,_ruhsatsız olduğu ifade edilen inşaatta kullanılan demirlerin spiral makinesi ile kesilmesi sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirtildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve büyük bir felaketin önüne geçildi.

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.