DOLAR
39,81 -0,03%
EURO
46,9 0,15%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.304.695,03 -0,38%

İzmir Buca'da İnşaat Yangını: Tutuklu Şüpheli Var

Buca'daki ruhsatsız inşaatta demir kesimi nedeniyle çıkan orman yangınına neden olan bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 18:07
İzmir Buca'da İnşaat Yangını: Tutuklu Şüpheli Var

İzmir'in Buca İlçesinde Yangın Felaketi

İzmir'in Buca ilçesinde, Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde ruhsatsız bir inşaatta gerçekleştirilen demir kesimi işlemi sırasında meydana gelen orman yangını nedeniyle bir kişi tutuklandı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yangın, önceki gün inşaatta kaynak işlemleri esnasında meydana gelen kıvılcımlar sonucu ormanlık alana sıçradı. Yangının çıkmasının ardından 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler arasında yer alan N.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 4 şüpheli Y.Ö., 18 yaşından küçük olduğu belirtilen B.A. ile S.Ö. ve Y.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Yangın,_ruhsatsız olduğu ifade edilen inşaatta kullanılan demirlerin spiral makinesi ile kesilmesi sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirtildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve büyük bir felaketin önüne geçildi.

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunuslu Öğrencilere Gazetecilik Eğitimi: TİKA ve TRT İşbirliği
2
Artvin’de Boğa Güreşleriyle 44. Kafkasör Festivali Coşkulu Devam Ediyor
3
İzmir Buca'da İnşaat Yangını: Tutuklu Şüpheli Var
4
Richard Falk: Uluslararası Toplum Filistinlilerin Soykırım Çilesine Felç Oldu
5
Diyarbakır'da Orman ve Tarım Alanlarındaki Yangınlar Söndürüldü
6
Hatay'da Gençlik ve Medya Akademisi Eğitim Programı Tamamlandı
7
Diyarbakır Bismil'de Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz