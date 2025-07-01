İzmir Buca'da Orman Yangını: Hızla Müdahale Ediliyor

Yangın İzmir'in Buca İlçesinde Başladı

İzmir'in Buca ilçesi'nde meydana gelen orman yangını, Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.

Müdahale İçin Ekipler Görevlendirildi

Yangın ihbarı sonrası, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer derhal bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangının yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahalede bulunuyor. Hızlıca kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.