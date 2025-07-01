DOLAR
39,85 -0,1%
EURO
47,12 -0,29%
ALTIN
4.293,87 -1,53%
BITCOIN
4.252.457,03 0,8%

İzmir Buca'da Orman Yangını: Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 12:50
İzmir Buca'da Orman Yangını: Hızla Müdahale Ediliyor

Yangın İzmir'in Buca İlçesinde Başladı

İzmir'in Buca ilçesi'nde meydana gelen orman yangını, Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.

Müdahale İçin Ekipler Görevlendirildi

Yangın ihbarı sonrası, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer derhal bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangının yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahalede bulunuyor. Hızlıca kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta 6,5 Kilogramlık Beyaz Kötek Balığı Avlandı
2
ABD, Kuzey Kore'ye Kışkırtıcı Adımlardan Vazgeçme Çağrısı Yaptı
3
Anadolu Otoyolu'nda 9 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
4
Türkiye, Balkanlar'daki İstikrarın Temel Unsuru
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!
6
İzmir'deki Orman Yangınları Üçüncü Gününde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
7
Tokat'ta Özel Gereksinimli Çocuklar için Babalar Günü Futbol Maçı

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!