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İzmir Buca'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınında 3 kişi dumandan etkilendi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 19:27
İzmir Buca'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir Buca'da Orman Yangını Alarmı!

İzmir'in Buca ilçesinde, Zafer Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangının nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.

Müdahale İçin Hızla Harekete Geçildi

Yangın ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk etti. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Rüzgar Müdahaleyi Zorlaştırıyor

Bölgedeki rüzgarın etkisiyle yangına müdahale eden ekipler zorlanırken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Yangın söndürme çalışmalarının, rüzgarın olumsuz etkileri nedeniyle güçlükle sürdüğü bildirildi.

Dumandan Etkilenen Orman İşçileri

Yangına müdahale eden 3 orman işçisi, dumandan etkilenerek ambulanslarla tedavi altına alındı. Sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, olayla ilgili gelişmeler takip edilmektedir.

Yangınla ilgili detaylar ve ekiplerin mücadelesiyle ilgili bilgiler aktarılmaya devam edecek.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye...

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye...

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

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