İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçilerinden Şiddetli Grev: Eşit Ücret Talebi

İzmir'de İşçilerin Grevi Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir sonuç çıkmaması üzerine başlattıkları grevi sürdürüyor. Yaklaşık 23 bin çalışanı etkileyen grev, 3. gününde eylemlerle devam ediyor.

Yürüyüş ve Talepler

Bugün sabah saatlerinde, İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde görev yapan binlerce Genel-İş üyesi, İZSU Genel Müdürlüğü önünde toplandı. Yürüyüşe geçen işçiler, sık sık slogan atarak haklarını talep etti.

Fevzi Paşa Bulvarı üzerinden Kültürpark'a doğru ilerleyen işçilerin eylemi nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Sendika Temsilcilerinin Destek Açıklamaları

Yürüyüş sırasında, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da işçilere destek verdi. Çalışkan, grevin amacının haklarını aramak olduğunu ve kimseyi mağdur etmek istemediklerini belirtti.

Çalışkan, "Eşit işe eşit ücreti verin, bugün bu grev bitsin" diyerek toplu sözleşme masasında eşit koşullar talep ettiklerini ifade etti. Çalışkan, anlaşma sağlanması durumunda grevi sonlandıracaklarını aksi takdirde mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Haklar İçin Birlikte Mücadele

Çerkezoğlu, grevin Türkiye genelindeki işçiler için kritik bir süreç olduğuna dikkat çekerek, grevin anayasal bir hak olduğunu ifade etti. "Eşit işe eşit ücret için, emeğinizin ve alın terinizin hakkını almak için buradasınız" diyerek işçilerin mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.

İşçilerin Talepleri ve Sendika Stratejisi

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, grev sürecinde ilginç teklifler aldıklarını ve işçi ailelerinin yaşam düzeyini sürdürebilmeleri için mücadele ettiklerini dile getirdi. Topal, işçilere yönelik baskı iddialarının gerçeği yansıtmadığını da ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DİSK arasında sürdürülen toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca, sendika 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başlamıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine 3 gündür grevde olan işçiler eylemlerini bugün de sürdürdü. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, sabah saatlerinde İZSU Genel Müdürlüğü önünde toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen işçiler, sık sık slogan attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine 3 gündür grevde olan işçiler eylemlerini bugün de sürdürdü. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, sabah saatlerinde İZSU Genel Müdürlüğü önünde toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen işçiler, sık sık slogan attı.