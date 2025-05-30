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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Grev Kararı: Sendika Açıklama Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçilerin grev kararı sonrası sendika başkanları basın toplantısı düzenledi ve taleplerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 01:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Grev Kararı: Sendika Açıklama Yaptı

İzmir'de Grev Kararı ve Sendika Açıklamaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle grev kararı alması sonrasında, sendika şube başkanları bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kültürpark'ta bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplanan işçiler, sloganlar atarak seslerini duyurmak adına eylem gerçekleştirdi.

Engin Topal'dan Çarpıcı Açıklamalar

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, basın toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile yapılan görüşmelerde sonuç alınamadığı için bu açıklamayı yapma gereği duyduklarını belirtti. Topal, "Greve çıkan 23 bin işçinin aileleriyle birlikte 120 bin kişinin geleceğini etkileyen bir toplu sözleşme yapıyoruz. Biz, işçileri halk için bir yem olarak kullanmamalıyız." şeklinde konuştu.

Topal, grev talepleri kapsamında "Yüzde 65 zam istedik" iddialarını yalanlayarak taleplerinin makul olduğunu ve sosyal medya hesapları üzerinden bu talepleri paylaşarak duyurduklarını ifade etti. "Devrim yaratacak bir zam istemiyoruz," diyen Topal, mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Yarınki Eyleme Davet

İzmir halkına haklı olduklarını göstermek amacıyla yarın Konak Pier önünde saat 10.00'da yapılacak eyleme tüm işçileri ve ailelerini davet eden Topal, "Oyun oynamıyoruz. Yarın herkes çocuklarıyla alana gelecek. Biz buraya piknik yapmaya gelmiyoruz; aklımızla dalga geçenlerle mücadele etmeye geliyoruz." şeklinde ifade etti.

Diğer sendika şube başkanları Ercan Gül, Sedat Kenar ve Serap Yılmaz da işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç...

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle greve çıkan işçilerin bağlı bulunduğu sendika şube başkanları basın açıklaması yaptı. Burada Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç...

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle greve çıkan işçilerin bağlı bulunduğu sendika şube başkanları basın açıklaması yaptı. Burada Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal açıklama yaptı.

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