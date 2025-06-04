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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İZELMAN Çalışanlarına Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN çalışanları için toplu iş sözleşmesi imzalandı ve grev sona erdi.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 20:53
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İZELMAN Çalışanlarına Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

İZELMAN Çalışanları için Önemli Bir Adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN çalışanlarını kapsayan yeni bir toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bu anlaşma ile yaklaşık 23 bin işçi için iş barışı sağlanmış oldu. İlgili sözleşme, 28 Mayıs'ta başlayan grevin yedinci gününde imzalandı ve grev sona erdi.

İmza Töreni

Ahmed Adan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen imza törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Genel-İş İzmir 1 ve 3 No'lu Şube Başkanları Engin Topal ve Serap Yılmaz katıldı. Törende, Başkan Tugay, sürecin taraflarıyla mutabakata varıldığını belirtti.

Grev Süreci ve İZENERJİ

Başkan Tugay, grev sürecinin iletişim ve tartışmalarla geçtiğini ifade ederek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren herkes, bir ailedir" dedi. Ayrıca, İZENERJİ ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve grevin sona erdiğini ancak anlaşmanın detayları için görüşmelere devam edileceğini vurguladı.

Yeni Ücretler ve Zam

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile çalışanların ücretleri net olarak en düşük 65 bin ile en yüksek 80 bin arasında olacak. Ayrıca, 1 Temmuz itibarıyla %19 zam yapılacağını belirten Tugay, sürece katkı sunan sendika yetkililerine teşekkür etti.

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da yapılan anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, her iki tarafın gayretleri ile imzalanma aşamasına gelindiğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Genel-İş arasında, İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmeleri sonucunda, 28 Mayıs gecesi grev başlatılmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin 28 Mayıs'ta...

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin 28 Mayıs'ta başlattığı grevin yedinci gününde İZELMAN şirketini temsil eden Genel-İş İzmir 1 ve 3 No'lu şube başkanları toplu iş sözleşmesini imzalayarak, grevi sonlandırdı. Ahmed Adan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen imza törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer (sol 2), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (ortada), Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal (sağda) ve Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz da katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin 28 Mayıs'ta...

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin 28 Mayıs'ta başlattığı grevin yedinci gününde İZELMAN şirketini temsil eden Genel-İş İzmir 1 ve 3 No'lu şube başkanları toplu iş sözleşmesini imzalayarak, grevi sonlandırdı. Ahmed Adan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen imza törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer (sol 2), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (ortada), Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal (sağda) ve Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz da katıldı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İZELMAN Çalışanlarına Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
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