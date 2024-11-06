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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3.8 Milyon Lira Çevre Cezası

Çevre Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne atık su ve vahşi depolama nedeniyle önemli bir ceza uyguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:05
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3.8 Milyon Lira Çevre Cezası

İzmir Büyükşehir Belediyesine Çevre Cezası Kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesine toplamda 3 milyon 854 bin 237 lira ceza uygulandığını duyurdu.

Denetimlerden Elde Edilen Sonuçlar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İzmir'in Torbalı ilçesindeki atık su arıtma tesisinden alınan numunelerin, gerekli standartların altında arıtıldığının belirlendiği ifade edildi. Bu durum sonucunda belediyeye 929 bin lira ceza kesildiği belirtildi.

Menemen ve Kiraz Tesislerindeki İhlaller

Ayrıca, Menemen atık su arıtma tesisinin standartlara uygun su arıtımı yapmadığı da tespit edildi ve bu yüzden 464 bin 585 lira ceza uygulandı. Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi üzerinden de atık suların arıtmadan doğrudan deşarj edildiği, bu durumun ise belediyeye 1 milyon 161 bin 568 lira ceza getirdiği kaydedildi.

Tire’deki Vahşi Depolama Problemi

Ek olarak, Tire ilçesinde vahşi depolama yaparak çöplerin açık araziye döküldüğü belirlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu nedenle 1 milyon 299 bin 84 lira ceza ile karşılaştı. Bu ceza olarak uygulanan toplam miktar, Çevre Kanunu uyarınca 3 milyon 854 bin 237 lira olarak kayıtlara geçti.

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