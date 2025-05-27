DOLAR
38,95 0,18%
EURO
44,21 0,7%
ALTIN
4.144,64 0,99%
BITCOIN
4.269.680,36 -0,12%

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 40 bin aileye gıda kolisi ve nakit yardımı yapacak.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:08
İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

İzmir'de Bayram Öncesi Sosyal Destek Hamlesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik büyük bir destek kampanyası başlattı. Sosyal belediyecilik anlayışının bir örneği olarak, on binlerce vatandaşa gıda kolisi ve 1.000 TL nakit desteği sağlanacak.

40 Bin Aileye Ulaşılacak

Yapılan açıklamada, toplamda 40 bine yakın ihtiyaç sahibi hane için hazırlanan gıda kolileri dağıtımına başlandığı belirtildi. Ayrıca, ilerleyen günlerde bu ailelerin kartlarına nakit alışveriş desteği de yüklenecek.

Dayanışma ve Paylaşma Vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gıda paketleriyle birlikte vatandaşlara ulaşan mesajında, İzmir'in dayanışma ruhunu ön plana çıkardı. Tugay, "Hepimiz komşusu açken tok yatmayan bir kültürden geliyoruz. Bu anlayışla hemşehrilerimizin yalnız hissetmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz," dedi.

Ekonomik Zorluklarla Mücadele

Başkan Tugay, yaşam mücadelesinin birçok aileyi derinden etkilediğine dikkat çekerek, "Bu gıda paketi hizmet ve dayanışma arzumuzun bir göstergesidir. Sosyal desteklerimizle her zaman yanınızda olacağız," ifadelerini kullandı.

Kira ve Alışveriş Desteği İmkanları

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek programları, sadece gıda kolisi ile sınırlı kalmıyor. Emeklilere yönelik özel destekler de sürüyor. 1.000 TL emekli kira desteği, 147 kişi için, 1.000 TL emekli alışveriş desteği ise 3 bin 869 vatandaşa ulaştırılıyor.

Sosyal Yardımlaşma Taahhüdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü Şefi Seydullah Güner, gıda kolisi desteği hakkında yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımların devam edeceğini belirtti. Güner, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız," diye ekledi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Merkezli FETÖ Soruşturmasında 23 Zanlı Yakalandı
2
Gümüşhane'de Otomobilin Tekerleğinde Sıkışan Yılan Kurtarıldı
3
Bilecik'te Otomobil Yüklü Tırda Yangın, 8 Araç Mahvoldu
4
Belçika Müslüman Konseyi Başkanı: 'Kalabalık Nüfus Sorunları Çözmeye Yetmiyor'
5
OECD Merkezinde Türk Mutfağı Lezzetleri Tanıtıldı
6
Adana'da Eski Eşini Öldüren Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti
7
Buika ve Kibariye, İstanbul'da Müzikseverleri Büyüledi

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor