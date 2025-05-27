İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

İzmir'de Bayram Öncesi Sosyal Destek Hamlesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik büyük bir destek kampanyası başlattı. Sosyal belediyecilik anlayışının bir örneği olarak, on binlerce vatandaşa gıda kolisi ve 1.000 TL nakit desteği sağlanacak.

40 Bin Aileye Ulaşılacak

Yapılan açıklamada, toplamda 40 bine yakın ihtiyaç sahibi hane için hazırlanan gıda kolileri dağıtımına başlandığı belirtildi. Ayrıca, ilerleyen günlerde bu ailelerin kartlarına nakit alışveriş desteği de yüklenecek.

Dayanışma ve Paylaşma Vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gıda paketleriyle birlikte vatandaşlara ulaşan mesajında, İzmir'in dayanışma ruhunu ön plana çıkardı. Tugay, "Hepimiz komşusu açken tok yatmayan bir kültürden geliyoruz. Bu anlayışla hemşehrilerimizin yalnız hissetmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz," dedi.

Ekonomik Zorluklarla Mücadele

Başkan Tugay, yaşam mücadelesinin birçok aileyi derinden etkilediğine dikkat çekerek, "Bu gıda paketi hizmet ve dayanışma arzumuzun bir göstergesidir. Sosyal desteklerimizle her zaman yanınızda olacağız," ifadelerini kullandı.

Kira ve Alışveriş Desteği İmkanları

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek programları, sadece gıda kolisi ile sınırlı kalmıyor. Emeklilere yönelik özel destekler de sürüyor. 1.000 TL emekli kira desteği, 147 kişi için, 1.000 TL emekli alışveriş desteği ise 3 bin 869 vatandaşa ulaştırılıyor.

Sosyal Yardımlaşma Taahhüdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü Şefi Seydullah Güner, gıda kolisi desteği hakkında yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımların devam edeceğini belirtti. Güner, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız," diye ekledi.