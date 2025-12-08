DOLAR
İzmir Büyükşehir işçileri çıplak ayakla yürüdü: Ödenmeyen haklar protestosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen haklar ve işten çıkarmalara tepki için sendika binasından Kültürpark’a çıplak ayaklı yürüdü.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:44
İzmir Büyükşehir işçileri çıplak ayakla yürüdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen hakları ve işten çıkarmalara tepki göstermek amacıyla sendika binasından Kültürpark’a doğru çıplak ayakla yürüdü.

Eylem ve yürüyüş

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası’nın İzmir’deki 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubelerinin öncülüğünde, İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK şirketlerinden çok sayıda işçi sendika binası önünde toplandı. Grup, taleplerini duyurmak amacıyla Kültürpark’a doğru yürüyüşe geçti. İşçiler, maaşlardaki kesintilere ve "çıplak ücret" uygulamasına dikkat çekmek için ayakkabılarını çıkararak sloganlar eşliğinde yürüdü.

Basın açıklaması ve talepler

Yürüyüşünü Kültürpark’ın 9 Eylül Kapısı’nda sonlandıran grup burada bir basın açıklaması yaptı. Sendika adına konuşan DİSK Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, toplu iş sözleşmesinin 37, 43 ve 44. maddelerinde yer alan öğrenim yardımı, ikramiye ve diğer sosyal hakların aylardır ödenmediğini belirtti. Gül, belediye yönetiminin görüşmelere rağmen ödeme yapmadığını ve somut bir ödeme takvimi açıklamadığını söyledi.

Gül’ün sözleri: "İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK şirketlerinde çalışan binlerce işçi olarak bugün burada toplanmamızın sebebi çok açıktır. Toplu iş sözleşmemizin 37, 43 ve 44. maddelerinde açıkça yer alan öğrenim yardımı, ikramiye ve diğer sosyal haklarımız aylardır ödenmemektedir."

Gül ayrıca, maaş ödeme günü öncesinde bazı basın organlarında maaşların "çıplak ücret" olarak yatırılacağı yönünde haberler çıktığını, bunun çalışanların kiralarını, kredilerini ve faturalarını ödeyemez hale getirdiğini ifade etti.

İşten çıkarmalar ve tepki

Gül, onlarca işçinin haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarıldığını, yüzlerce işçinin ise şirketlere iade edilip havuzda işsizlik içinde bekletildiğini belirterek bu uygulamanın çalışma barışını bozduğunu ve iş güvencesini tehdit ettiğini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay’ın "Sendikalar agresif davranıyor, aylardır eylem yapmadıkları için kendilerini hatırlatmak istiyorlar." şeklindeki açıklamasına ilişkin olarak Gül, bu sözlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Gül’ün tepkisi: "Biz kendimizi hatırlatmak için değil, üyelerimizin dört aydır ödenmeyen hakları ve havuzda bekletilen arkadaşlarımızın çilesi için buradayız. Müzakere masasına oturduğumuzda, bir yandan maaşımıza el uzatarak bizi sokağa iten, diğer yandan eylem yapacak arkadaşlarımızı tehdit eden bu anlayış, sosyal demokrat belediyeciliğe yakışmamıştır. Baskılar bizi yıldıramaz."

İlerleyen süreç ve uyarı

Gül, belediyenin somut bir ödeme takvimi açıklamaması halinde eylemlerin süreceğini belirtti. Bugün sabah saatlerinden itibaren tüm işyerlerinde yarım gün iş bırakılarak seslerini yükselttiklerini kaydeden Gül, talepler arasında ikramiye, gıda kartı, iş farkları, mesai alacakları ve öğrenim yardımları ile maaş içindeki yemek ve yakacak gibi haklara yönelik saldırıların durdurulmasının yer aldığını ifade etti.

Gül, belediye ödeme planı açıklamadığı ve iş güvencesine yönelik tehditler devam ettiği takdirde "fiili ve meşru mücadelemizi kararlılıkla yükselteceğiz" diyerek alanlardan geri adım atmayacaklarını belirtti.

