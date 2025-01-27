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İzmir Çiğli'de Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 00:26
İzmir Çiğli'de Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

İzmir'de Feci Kaza

İzmir'in Çiğli ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 ARE 593 plakalı otomobil, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi çevre yolunda, aynı yöne seyir halinde olan O.B'nin kullandığı 35 BNV 894 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Yaralananlar ve Hastaneye Sevk

Kaza sonucunda 35 ARE 593 plakalı otomobildeki K.A. ile C.D. yaralanarak olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan K.A., Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine, C.D. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların Durumu ve Sürücü Hakkında Bilgiler

Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak O.B., ifadesinin alınması amacıyla emniyete götürüldü.

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