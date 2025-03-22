İzmir'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı ve işlemler için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 00:10
İzmir'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir Çeşme'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 25 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yapılan açıklamalara göre, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde, karada 1'i çocuk olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmenler İl Göç İdaresi'ne Sevk Edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Olay, bölgedeki düzensiz göçmen akışının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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İzmir'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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