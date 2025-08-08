İzmir'de 28 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı ve Yakalandı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesinde ise 15 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında bulunan düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yardım ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında lastik bottaki 13 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Dikili'de Yakalama Operasyonu

Dikili ilçesinde ise, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından karada bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. Ekipler, 7'si çocuk olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

