DOLAR
40,66 -0,11%
EURO
47,38 -0,19%
ALTIN
4.447,07 -0,23%
BITCOIN
4.769.960,79 -0,12%

İzmir'de 28 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı ve Yakalandı

İzmir'de 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, 15 düzensiz göçmen yakalandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 01:42
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 01:42
İzmir'de 28 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı ve Yakalandı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesinde ise 15 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında bulunan düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yardım ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında lastik bottaki 13 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Dikili'de Yakalama Operasyonu

Dikili ilçesinde ise, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından karada bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. Ekipler, 7'si çocuk olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesinde ise 15...

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesinde ise 15 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesinde ise 15...

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesinde ise 15 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi