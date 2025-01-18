İzmir'de 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 22:12
İzmir'de 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ilçe açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alındı.

Operasyon Detayları

Bölgeye hemen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) yönlendirildi. Ekipler, lastik botu durdurarak, içindeki göçmenleri kontrol etti. Yapılan operasyonda, 11'i çocuk toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin Durumu

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu tür operasyonların devam edeceği bildirildi.

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