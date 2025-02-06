İzmir'de 5 Yıl Sonra Tutuklama: Yaşlı Kadın Cinayetinin Zanlısı Yakalandı

İzmir'de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaklaşık 5 yıl önce işlenen cinayet davasında önemli bir gelişme yaşandı. 14 Nisan 2020'de yaşlı bir kadın olan Birsen Bayraktar'ın (73) öldürülmesiyle bağlantılı olarak tutuksuz yargılanan zanlı U.C. (39), dün yapılan operasyonla gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Olayın Detayları

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayraktar'ın cinayetinin aydınlatılması için zanlı U.C.'nin yakalanmasını istemişti. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Mayıs 2024 tarihinde yaptıkları çalışmalarda, U.C. ile birlikte eşi M.C.H.H. (60) gözaltına aldı. Ancak, maddi delil eksikliği nedeniyle şüpheliler serbest bırakıldı.

İddianameyi tamamlayan savcılık, mahkemeden U.C. hakkında yakalama kararı talep etti ve zanlı dün yakalanarak adliyeye sevk edildi; burada tutuklandı.

Olayın üzerinden geçen bu süre zarfında, yaşanan gelişmeler davanın seyrini değiştirdi. Bu cinayet davası, İzmir publici için sıkça konuşulan bir konu olmaya devam ediyor.