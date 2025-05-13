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İzmir'de Ağabeyinin İş Yerini Kurşunlayan Şahıs Tutuklandı

İzmir Bayraklı'da kardeşiyle yaşadığı tartışmanın ardından ağabeyinin iş yerini kurşunlayan kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 18:13
İzmir'de Ağabeyinin İş Yerini Kurşunlayan Şahıs Tutuklandı

İzmir Bayraklı'da Şok Olay

İzmir’in Bayraklı ilçesinde ağabeyine ait iş yerini kurşunlama olayında bir kişi tutuklandı. Olay, 10 Mayıs'ta Mansuroğlu Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, C.A. (49) ile kardeşi Y.A. (48) arasında yaşanan tartışmanın ardından iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Y.A.’yı 222 Sokak’ta kısa sürede yakaladı.

Yapılan Aramada Tabancalar Bulundu

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve polis kayıtlarına geçti.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, ağabeyine ait iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan...

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, ağabeyine ait iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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