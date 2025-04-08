DOLAR
38,01 0,05%
EURO
41,52 0,13%
ALTIN
3.683,05 -1,08%
BITCOIN
3.039.531,77 -1,39%

İzmir'de Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İzmir Gaziemir'de meydana gelen kazada, otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü Onur Türkol hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:50
İzmir'de Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Feci Kaza İzmir'de Gerçekleşti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. 27 yaşındaki Onur Türkol yönetimindeki 35 CJZ 286 plakalı otomobil, Akçay Caddesi'nde dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı.

Kaza sonrası, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın içerisinde sıkışan Türkol'u kurtararak ambulansa taşıdı. Fakat, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin refüjdeki ağaca çarparak büyük bir gürültüyle durduğu ve kazayı gören bir taksi sürücüsünün hemen yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

Bu trajik olay, trafikte dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yemen'de ABD Saldırısında Husilerin İstihbarat Yöneticisi Öldürüldü İddiası
2
Trump'tan Erdoğan'a Övgüler: Dünya Medyası Manşetlerde
3
Kosova'da Hükümet Kurma Tartışmaları Devam Ediyor
4
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 819 Şüpheli Hakkında Dava Açıldı
5
Leylekler Baharı Karşılamak Üzere Hatay'a Dönüyor
6
Sarıkamış Kayak Merkezi'ne Suni Karlama Sistemi İhalesi Gerçekleştirildi
7
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!