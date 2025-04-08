İzmir'de Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Feci Kaza İzmir'de Gerçekleşti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. 27 yaşındaki Onur Türkol yönetimindeki 35 CJZ 286 plakalı otomobil, Akçay Caddesi'nde dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı.

Kaza sonrası, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın içerisinde sıkışan Türkol'u kurtararak ambulansa taşıdı. Fakat, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin refüjdeki ağaca çarparak büyük bir gürültüyle durduğu ve kazayı gören bir taksi sürücüsünün hemen yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

Bu trajik olay, trafikte dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.