İzmir'de ağır yaralanan taksici Oğuz Erge hayatını kaybetti: Taksiciler meslektaşları için konvoy düzenledi

İzmir'de taksici Oğuz Erge'nin vahşice öldürülmesi toplumun vicdanını yaraladı. Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili birçok sert tepki ortaya çıktı. Gazeteci ve siyasetçilerden gelen tepkilerde idam çağrıları öne çıktı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Bu vatan haini katil, sosyal medyasında PKK terör örgütünün propagandasını yapmıştır. Asılması gerekmektedir!" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar...

İzmir'de ağır yaralanan taksici Oğuz Erge hayatını kaybetti: Taksiciler meslektaşları için konvoy düzenledi
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Taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) vahşice öldürülmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Buca Gediz Mahallesi'nden Gaziemir'e gitmek isteyen kapüşonlu ve cerrahi maskeli Delil Aysal'ı aracına bindiren Erge, iyilik yaptığı için hayatını kaybetti. Olay, önceki gün saat 03.30 civarında meydana geldi.

Gaziemir Belediyesi civarına geldiklerinde Aysal, tabancasını çekerek Oğuz Erge'ye arka koltuktan üç kurşun sıktı ve ağır şekilde yaraladı. Hastaneye yetiştirilen taksici, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılınca toplumun tepkisini çekti. Birçok kişi olaydan dolayı üzüntü duydu. Katil zanlısı Delil Aysal'ın fotoğrafı da basına yansıdı.

Oğuz Erge'nin öldürülmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. İdam isteyenlerin arasında İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da vardı. 

oğuz erge

TAKSİCİ'LER İZMİR'DE ÖLDÜRÜLEN MESLEKTAŞLARI OĞUZ ERGE İÇİN KONVOY OLUŞTURDU

Oğuz Erge'nin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından meslektaşları, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akın etti. Oğuz Erge'nin naaşı, buradan İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Taksiciler de cenaze aracını takip ederek konvoy halinde ilerledi ve kornalarıyla olaya tepki gösterdi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına konuştu. Erge'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Anık, katil zanlısının çabuk yakalanmasından dolayı İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. 

Anık, "Kameranın bu olayda ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Tüm şoför arkadaşlarımıza da başsağlığı diliyorum. Gerekli tedbirler alınıyor. Tek temennimiz zanlının gerekli cezayı alması." dedi. Ayrıca, 15 yıldır taksicilik mesleğini yapan Oğuz Erge'nin evli ve 2 çocuk sahibi olduğu bilgisi verildi.

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