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İzmir'de Aile Faciası: Baba İntihar Etti, 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

İzmir Bornova'da bir baba, 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu ve hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:08
İzmir'de Aile Faciası: Baba İntihar Etti, 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trajik Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, 45 yaşındaki Vesim Ş., 3 kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Olay, 27 Ağustos'ta Altındağ Mahallesi'nde bulunan bir arazide gerçekleşti.

Olayın Detayları

Vesim Ş., 4 çocuğunu yanında getirerek araziye götürdü. Burada Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş. (14) isimli kızlarına tabancasıyla ateş açarak hayatlarını sonlandırdı. 11 yaşındaki Hira Nur Ş. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Baba Hayatını Kaybetti

Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Vesim Ş., tedavi gördüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Yaralı Çocuğun Durumu Ciddi

Olayda zarar gören ve hastaneye kaldırılan Hira Nur Ş.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kız, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ailevi Problemler

İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Vesim Ş.'nin eşi Naciye Ş. ile boşanma aşamasında olduğu bilgisi verilmiştir. Hayatını kaybeden çocuklar, Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu olay, aile içindeki sorunların ne denli travmatik sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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