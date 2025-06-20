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İzmir'de Ailenin Önemi Paneli: Değerlerimiz ve Geleceğimiz Vurgulandı

İzmir'de düzenlenen panelde, aile kurumunun önemi vurgulandı. Nuriye Kadan, 'Aileyi kaybedersek vatanı da savunamayız' dedi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 17:10
İzmir'de Ailenin Önemi Paneli: Değerlerimiz ve Geleceğimiz Vurgulandı

İzmir'de Ailenin Önemi Paneli Düzenlendi

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan, "Eğer aile kurumunu kaybedersek vatanımızı da savunamayız" açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İzmir Büyük Aile Platformu işbirliğinde düzenlenen "Değerlerimiz, Kültürümüz ve Geleceğimiz İçin Ailenin Önemi" başlıklı panel, İzmir İktisat Kongresi Binası'nda gerçekleştirildi.

Aile, Toplumun Temeli

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, programın açılışında, toplumu ayakta tutan en güçlü öğenin aile olduğunu vurguladı. Keleş, çocukların, kadınların ve yaşlıların güvenli bir aile ortamında yaşamaları için çalıştıklarını belirtti.

Keleş, "Aile, geçmişin kökü, bugünün gücü, yarının umududur. Kadim kültürümüzden ve toplumsal dayanışmadan aldığımız güçle aileyi koruyan politikaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz," dedi. Toplumun her ferdi için huzurla yaşayacağı bir gelecek hedefinin altını çizdi.

Toplumda Aile Farkındalığı

Panelde konuşan Nuriye Kadan, ailenin değerinin toplumda daha çok vurgulanması gerektiğine dikkat çekti. Kadan, "Bu konuda daha çok etkinlik yapacağız çünkü toplumu korumak, aileyi korumaktan geçiyor," ifadelerini kullandı.

Uzmanların Değerlendirmeleri

Panelin ilk oturumunda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Hatipoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Şube Müdürü Ayşegül Özüdoğru konuşmalar yaptı. İkinci oturumda ise Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, klinik psikolog Hatice Tuba Dayhan ve eğitimci Işıl Çetin Gürsoy aile yapısının toplumdaki dönüşümüne ve korunmasına dair görüşlerini paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İzmir Büyük Aile Platformu işbirliğinde, İzmir İktisat...

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İzmir Büyük Aile Platformu işbirliğinde, İzmir İktisat Kongresi Binası'nda "Değerlerimiz, Kültürümüz ve Geleceğimiz İçin Ailenin Önemi" başlıklı panel düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İzmir Büyük Aile Platformu işbirliğinde, İzmir İktisat...

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İzmir Büyük Aile Platformu işbirliğinde, İzmir İktisat Kongresi Binası'nda "Değerlerimiz, Kültürümüz ve Geleceğimiz İçin Ailenin Önemi" başlıklı panel düzenlendi.

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