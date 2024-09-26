İzmir'de Alt Geçide Düşen Otomobil Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Düzenlenen Cenaze Törenleri

İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin alt geçide düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren iki kişinin cenazesi törenle toprağa verildi.

Gülistan Fidan ve Sadiye Bulut Vefat Etti

Hayatını kaybeden Gülistan Fidan (48) için Kadifekale Hava Şehitleri Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Fidan'ın cenazesi, namazın ardından Buca ilçesindeki Kaynaklar Mezarlığı'nda defnedildi. Diğer taraftan, kazada yaşamını yitiren 72 yaşındaki Sadiye Bulut'un cenazesi ise Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazelerden Sonra Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan Sibel Bulut (42) ile Fatma Öner (35)'in hastanelerdeki tedavi işlemleri devam etmektedir. Önceki gün Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden Sibel Bulut'un kullandığı otomobil, yaklaşık 6 metre yükseklikten bir alt geçide düşerek büyük bir faciaya neden oldu. Arka koltukta oturan Sadiye Bulut, Samire Kaya ve Gülistan Fidan hayatını kaybederken, yaralı sürücü Sibel Bulut ve Fatma Öner hastaneye kaldırılarak acil müdahale edilmiştir.

Bu üzücü olay, yerel halkta derin bir üzüntü yarattı ve kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi.