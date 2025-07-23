İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

İzmir'den Annelerin Yüzünü Güldüren Destekler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, annelerin ve çocukların ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla başlattığı anne çocuk destekleri ile dikkat çekiyor. Ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde, özellikle dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bu projelerin önemi giderek artmakta.

Anne Kart Projesi İle Ekonomik Destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından hayata geçirilen Anne Kart projesi, binlerce ailenin bütçesine katkı sağlamaya devam ediyor. İzmir genelindeki anneler, belediyenin sunduğu ücretsiz ulaşım desteklerinden faydalanmak için başvuruda bulunuyorlar.

Anne Kart projesi ile birlikte, annelere aylık 60 ücretsiz biniş hakkı tanınmakta. Bu imkandan yararlanan anneler, aynı zamanda süt ve bez yardımı gibi ek desteklerden de faydalanarak aile bütçelerini rahatlatıyor. Projeye başvuruda bulunan Tuğçe Karagöz, "Anne Kart sayesinde ulaşımımız çok kolaylaştı. Bunun yanı sıra aldığım diğer yardımlar da ailemize büyük katkı sağladı" diyerek memnuniyetini dile getiriyor.

Kimler Anne Kart Projesinden Yararlanabilir?

Anne Kart projesi, sosyal yardım kriterlerine uyan ve 0-4 yaş arası çocuğu bulunan anneleri kapsamaktadır. Ailelerin ihtiyaç durumu, belediyenin uzman ekipleri tarafından yapılan sosyal incelemelerle belirlenmekte. Ayrıca, 4-5 yaş arası çocuğu olan anneler de aylık 10 kontörlük destek alabilmektedir.

Bu sosyal destek projeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olarak öne çıkmakta ve annelerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflemektedir.