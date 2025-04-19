DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.234.128,79 -0,84%

İzmir'de Arazi Anlaşmazlığı Sonrası Baba Oğlunu Vurdu

İzmir’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 19:08
İzmir'de Arazi Anlaşmazlığı Sonrası Baba Oğlunu Vurdu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan baba, oğlunu av tüfeğiyle vurarak hayatına son verdi. Olay, Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Baba İsa Güllü (78) ile oğlu Mehmet Güllü (48) arasında, tartışma sonucunda baba Güllü, evinden alarak tüfeğiyle oğluna ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Mehmet Güllü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından baba Güllü gözaltına alınarak jandarmaya teslim edildi ve işlemleri sürmekte.

Mehmet Güllü'nün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Oğlunun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen baba Güllü’nün, olaydaki motivasyonu henüz netlik kazanmadı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yaşadığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yaşadığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yaşadığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yaşadığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Küçük Rehberler Projesi ile Öğrenciler Turistlere Şehirlerini Tanıtıyor
2
Fatih'te Bıçaklanarak Öldürülen Elif Kırav toprağa verildi
3
Afyonkarahisar'da Midibüs ve Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı
4
İzmir'de Arazi Anlaşmazlığı Sonrası Baba Oğlunu Vurdu
5
Kastamonu'da Minibüs ve Tır Çarpıştı: 10 Yaralı
6
Bolu'da Sinema ve Oyunculuk Kampı: Sektörün Profesyonelleri Genç Adaylarla Buluştu

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!