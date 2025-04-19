İzmir'de Arazi Anlaşmazlığı Sonrası Baba Oğlunu Vurdu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan baba, oğlunu av tüfeğiyle vurarak hayatına son verdi. Olay, Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Baba İsa Güllü (78) ile oğlu Mehmet Güllü (48) arasında, tartışma sonucunda baba Güllü, evinden alarak tüfeğiyle oğluna ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Mehmet Güllü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından baba Güllü gözaltına alınarak jandarmaya teslim edildi ve işlemleri sürmekte.

Mehmet Güllü'nün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Oğlunun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen baba Güllü’nün, olaydaki motivasyonu henüz netlik kazanmadı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yaşadığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yaşadığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.