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İzmir'de Arazisinden İzinsiz Yol Geçirildiğini İddia Eden Vatandaş Yolu Kapattı

İzmir'in Tire ilçesinde Mehmet Güler, arazisinden izinsiz yol geçirildiğini öne sürerek trafiğe kapattı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 16:42
İzmir'de Arazisinden İzinsiz Yol Geçirildiğini İddia Eden Vatandaş Yolu Kapattı

İzmir'in Tire İlçesinde Arazisindeki Yolu Kapatan Vatandaş

İzmir'in Tire ilçesinde, mülkiyeti kendisine ait araziden izinsiz yol geçirildiğini iddia eden bir kişi, tepkisini koymak amacıyla trafiğe kapama eylemi gerçekleştirdi.

Mehmet Güler'in Açıklamaları

Karateke Mahallesi sakinlerinden Mehmet Güler, arazisine kamulaştırma yapılmadan yol geçirildiğini öne sürerek, Tire Kaymakamlığı'na dilekçeyle başvurdu. Başvurusu sonrası, izinsiz yapıldığını iddia ettiği yolu toprakla kapatan Güler, bu durumu vurguladı.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arazinin ailesinden miras kaldığını ve burada geçmişte evlerinin bulunduğunu belirtti. "Tire Belediyesi arazimden izinsiz şekilde yol geçirdi. Bu yolun tarlamdan geçmesini istemiyorum. Burası eskiden cennet gibiydi ama şimdi çöplük haline geldi. Geçen yıl çıkan yangında bu çöpler yüzünden zarar gördük," dedi.

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Karateke Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Güler, mülkiyeti kendisine ait...

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Karateke Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Güler, mülkiyeti kendisine ait arazisinden izinsiz geçirildiğini iddia ettiği yolu trafiğe kapattı.

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Karateke Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Güler, mülkiyeti kendisine ait...

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Karateke Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Güler, mülkiyeti kendisine ait arazisinden izinsiz geçirildiğini iddia ettiği yolu trafiğe kapattı.

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