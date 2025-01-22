İzmir'de Arızalanan Araç İçin Emniyet Şeridine Giderken Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trafik Kazası: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, arızalanan 35 ANG 900 plakalı aracını iterek emniyet şeridine almaya çalışan Muhammed Taha Akay, talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza, Buca Otoyolu Batı Girişi'nde meydana geldi. Akay, aracını iterek emniyet şeridine götürmeye çalışırken, aynı yönde ilerleyen T.T. (28) yönetimindeki 35 APC 884 plakalı otomobil, Akay'a çarptı.

Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ne yazık ki, sağlık ekipleri kaza yerinde yaptığı kontrolde Akay'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Akay’ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan T.T. ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.