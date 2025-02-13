İzmir'de Asker Kılığıyla Dolandırıcılık: 10 Yıl Hapis İstemi

İzmir'de Askeri Üniforma ile Dolandırıcılık Davası

İzmir'de askeri üniforma giyerek birçok taksiciye dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan S.B. hakkında, 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kentte taksicilik yapan Mustafa Başdaş, geçen yıl ekim ayında, kendisini asker olarak tanıtan bir müşterinin ücretini ödememesi üzerine şüphelenerek bir araştırma yapmaya başladı. Başdaş, şüphelinin aslında asker olmadığını öğrendikten sonra, onu uyarmak amacıyla WhatsApp gruplarında görsellerini paylaştı.

Mustafa Başdaş, S.B.'nin başka bir taksiye üsteğmen kıyafetiyle bindiğini gösteren görüntülere ulaştı ve dolandırıldığı için çok sayıda taksicinin şikayetçi olduğunu bildirdi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Polis ekipleri, dolandırıcının kimliğini belirleyip gözaltına aldı ve tutukladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, S.B. hakkında "Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve S.B. yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Dolandırıcıyı Tanıma Deneyimi

Mustafa Başdaş, AA muhabirine verdiği demecinde, dolandırıcının arabaya bindikten sonra kucağına astsubay kıyafetini koyduğunu ve telefonda birisiyle "komutamın" diyerek görüşme yaptığını belirtti. S.B.'nin kendisini "Semih Astsubay" olarak tanıttığını ifade eden Başdaş, "Askeriyeden sohbetler ettik. 'Vatan size emanet' dedim ve hayırlı görevler diledim. Biz polisimizi, askerimizi çok sevdiğimiz için hiç para aklıma gelmedi" dedi.

Başdaş, dolandırıcının kendisine para göndermemesi üzerine şüphelenip askeriyeye gitme gereği duyduğunu aktararak, "Nizamiyedeki nöbetçi askere fotoğrafını gösterdim. Hiç kimsenin tanımadığını ve dolandırıldığımı öğrenince şikayetçi olacağımı söyledim" diye konuştu.

Şüphelinin fotoğrafını paylaştığında birçok taksicinin de dolandırıldığını öğrendiğini vurgulayan Başdaş, yaşadığı süreçte vatan sevgisinin etkisiyle para aklına gelmediğini ekledi.

İzmir'de askeri üniforma giyerek birçok taksiciyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kentte taksicilik yapan Mustafa Başdaş, geçen yılın ekim ayında, asker olduğunu iddia edip ücretini ödemeyen müşteriden şüphelendi. Yaptığı araştırmalarda söz konusu kişinin asker olmadığını öğrenen Başdaş, arkadaşlarını uyarmak amacıyla şüpheliyi araştırıp, dolandırıcı olduğunu anladı.

İzmir'de askeri üniforma giyerek birçok taksiciyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kentte taksicilik yapan Mustafa Başdaş, geçen yılın ekim ayında, asker olduğunu iddia edip ücretini ödemeyen müşteriden şüphelendi. Yaptığı araştırmalarda söz konusu kişinin asker olmadığını öğrenen Başdaş, arkadaşlarını uyarmak amacıyla şüpheliyi araştırıp, dolandırıcı olduğunu anladı.