İzmir'de Balıkçı Barınağında Yangın: 3 Tekne Zarar Gördü

Foça'da Balıkçı Barınağında Yangın Tedirginliği

İzmir'in Foça ilçesinde, Yeni Foça Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında çıkan yangında 3 tekne zarar gördü. Yangın, "T.TATLI (35B4887)" isimli balıkçı teknesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve bitişikteki iki teknede de hasara yol açtı. Yangının çıktığı yerden alınan ihbar üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi.

İtfaiyenin Başarılı Müdahalesi

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, barınaktaki diğer teknelere sıçramadan söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış sebebi üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Çevreye Zararı Yok

Yangın sonucunda 3 teknede hasar meydana gelirken, çevre kirliliğine yol açacak bir durumun tespit edilmediği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'in Foça ilçesinde, balıkçı barınağında çıkan yangında 3 tekne zarar gördü.

İzmir'in Foça ilçesinde, balıkçı barınağında çıkan yangında 3 tekne zarar gördü.