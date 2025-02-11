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İzmir'de Bebeğini Denize Atan Kadın Tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 1 yaşındaki bebeğini denize atan kadın tutuklandı. Olay, güvenlik kameraları ile ortaya çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:08
İzmir'de Bebeğini Denize Atan Kadın Tutuklandı

1 Yaşındaki Bebek Denizde Bulundu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğini denize attığı iddia edilen 30 yaşındaki anne Kevser C., jandarma tarafından tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Bengiler Mahallesi'nde bir kadının denize girdiği ve kucağındaki bebeği suya attığına tanık olan vatandaşlar, durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerine geldi.

Bebeğin Sağlığına Kavuşması

Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan 1 yaşındaki bebek, sağlık ekipleri tarafından Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilgilerin doğrulanması üzerine jandarma, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Anne Gözaltına Alındı

Güvenlik kameralarından tespit edilen anne, Kevser C., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan değerlendirmelere göre kadının psikolojik sorunları bulunduğu öğrenildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan Kevser C., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

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