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İzmir'de Belediye Otobüsünde Yangın!

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü ve araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 13:28
İzmir'de Belediye Otobüsünde Yangın!

İzmir'de Belediye Otobüsünde Yangın Olayı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sürücüsü öğrenilemeyen 35 DB 4012 plakalı ESHOT otobüsünün, Torbalı-Ödemiş seferini yaptığı sırada Bayındır ilçesi yakınlarında seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkmasıyla meydana geldi.

Yangını fark eden sürücü, hemen otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Yangının büyümesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, yaşanan olay sonucunda belediye otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden açıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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