İzmir'de Bıçaklama Olayında 1 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Bıçaklama Olayında Tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralanarak öldüğü olayda, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Olayın Gelişimi

5 Şubat'ta Kadifekale Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.K. (31) alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Abdurrahman Bozkurt'u (31) bıçakla yaraladı. Yaralı Bozkurt, olay sonrası İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından H.K. ile olay sırasında yanında bulunan P.G'yi (27) saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma

Yapılan yargılamanın ardından H.K. tutuklanırken, P.G. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.