İzmir'de bıçaklı dehşet zanlısının ev hapsi tahliyesine Başsavcılıktan itiraz

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliyesine Başsavcılıktan itiraz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen sanık Şiyar Alpaslan hakkında verilen karara itiraz etti. Başsavcılık, tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kararı yargı yoluna taşıdı.

Olay ve soruşturma süreci

Kasım 2024'te boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayarak 3 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayama ve ölümle tehdit etme eylemiyle gündeme gelen Şiyar Alpaslan, sosyal medyadaki tepkiler sonrası İzmir'de yakalanmış ve tutuklanmıştı. Başlangıçta hakkında açılan davada kasten yaralama ve silahla tehdit suçlamaları yer aldı.

Yargılama sürecinde Ocak 2025'te verilen ilk tahliye kararı Başsavcılık itirazıyla bozuldu. Dosya, eylemin niteliği gereği Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçlamasıyla İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve yargılama bu suçtan devam etti.

Başsavcılığın itiraz gerekçesi

Başsavcılığın itirazında öne çıkan gerekçeler arasında dosya kapsamındaki delillerin durumu, sanığa isnat edilen suçun niteliği ve ağırlığı, suç için öngörülen yasal ceza sınırları ile sanık hakkında tutukluluğun devamını gerektiren hususların sürmesi yer aldı. Başsavcılık, bu nedenlerle mahkemenin tahliye kararını hukuka aykırı bulduğunu bildirdi.

Tahliye kararı uygulanmadı

Mahkemenin adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermesine rağmen, Şiyar Alpaslan derhal salıverilmedi. Bunun nedeni, Alpaslan'ın söz konusu dosyadan bağımsız olarak başka suçlardan hükümlü bulunması ve bu nedenle tutukluluk halinin devam etmesidir.

ŞİYAR ALPASLAN (ARŞİV)