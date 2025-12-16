DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,28 -0,15%
ALTIN
5.912,93 -0,09%
BITCOIN
3.718.872,16 -1,42%

İzmir'de bıçaklı dehşet zanlısının ev hapsi tahliyesine Başsavcılıktan itiraz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 yaşındaki çocuğun boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan’ın ev hapsi tahliyesine usul ve yasaya aykırı gerekçesiyle itiraz etti; zanlı başka hükümlülük nedeniyle hapiste kaldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:53
İzmir'de bıçaklı dehşet zanlısının ev hapsi tahliyesine Başsavcılıktan itiraz

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliyesine Başsavcılıktan itiraz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen sanık Şiyar Alpaslan hakkında verilen karara itiraz etti. Başsavcılık, tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kararı yargı yoluna taşıdı.

Olay ve soruşturma süreci

Kasım 2024'te boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayarak 3 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayama ve ölümle tehdit etme eylemiyle gündeme gelen Şiyar Alpaslan, sosyal medyadaki tepkiler sonrası İzmir'de yakalanmış ve tutuklanmıştı. Başlangıçta hakkında açılan davada kasten yaralama ve silahla tehdit suçlamaları yer aldı.

Yargılama sürecinde Ocak 2025'te verilen ilk tahliye kararı Başsavcılık itirazıyla bozuldu. Dosya, eylemin niteliği gereği Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçlamasıyla İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve yargılama bu suçtan devam etti.

Başsavcılığın itiraz gerekçesi

Başsavcılığın itirazında öne çıkan gerekçeler arasında dosya kapsamındaki delillerin durumu, sanığa isnat edilen suçun niteliği ve ağırlığı, suç için öngörülen yasal ceza sınırları ile sanık hakkında tutukluluğun devamını gerektiren hususların sürmesi yer aldı. Başsavcılık, bu nedenlerle mahkemenin tahliye kararını hukuka aykırı bulduğunu bildirdi.

Tahliye kararı uygulanmadı

Mahkemenin adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermesine rağmen, Şiyar Alpaslan derhal salıverilmedi. Bunun nedeni, Alpaslan'ın söz konusu dosyadan bağımsız olarak başka suçlardan hükümlü bulunması ve bu nedenle tutukluluk halinin devam etmesidir.

ŞİYAR ALPASLAN (ARŞİV)

ŞİYAR ALPASLAN (ARŞİV)

ŞİYAR ALPASLAN (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: O.A. (46) Tutuklandı
2
Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı
3
Yaşayan İznik Hazineleri 40: Kemal Kumcu’nun İznikspor ve Çini Serüveni
4
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
5
Sakarya'da şüpheli ölüm: 67 yaşındaki Erdoğan Tunca evinde ölü bulundu
6
Afyonkarahisar'da 27 Yıl Hapisle Aranan A.C. Yakalandı
7
Sakarya Serdivan'da Yapı Kullanım İzni İddiası: Univa Rezidans Kapatıldı, 100 Kazak Öğrenci Mağdur

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi