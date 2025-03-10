İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'de Bıçaklı Kavga Can Aldı

İzmir'in Buca ilçesinde Efeler Mahallesi'nde, iki grup arasında gerçekleşen bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olayda, şüpheli tarafından İsmail Kaan D. (23) ve yanındaki iki kişi bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Ne yazık ki, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen İsmail Kaan D, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve vatandaşlardan gelen bilgiler doğrultusunda gelişmeler takip ediliyor.