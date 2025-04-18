İzmir'de Bisikletliler, Başkan Tugay'ı Protesto Etti

İzmir'de Bisikletli Protesto

İzmir’de Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği üyeleri, şehirdeki bisiklet yollarının kaldırılmasına tepki göstermek amacıyla protesto düzenledi. Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan eylem ile başlatıldı ve İzmir Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı proje kapanış etkinliğinin yapılacağı otel önüne kadar devam etti.

Protesto Eylemi

Protestoclar, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı taleplerini iletmek için yanlarına çağırdı. Tugay otele giriş yaptığı esnada, kalabalık tarafından “Bisikletli ölümleri dursun”, “Bisikletli ulaşım haktır, hakkımızı istiyoruz”, “Bisiklet yoluma dokunma” sloganları atıldı.

Dernekten Açıklama

Dernek Başkanı Mustafa Karakuş, protesto esnasında yaptığı açıklamada, Şehit Nevres ve Vasıf Çınar bulvarları ile Urla Neyzen Tevfik Caddesi’ndeki bisiklet yollarının kaldırıldığını belirtti. Ayrıca, Foça’daki EuroVelo 8 güzergahında benzer adımların atıldığını ifade etti.

Bisikletli Ulaşımın Önemi

Karakuş, İzmir’de bisikletli ulaşımın çevre dostu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent hedefinin kritik bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Bu kararlar, kullanıcıların sürece dahil edilmediği, katılımcı mekanizmaların işletilmediği uygulamalardır ve kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık yaratmıştır.” şeklinde konuştu.

İzmir'de Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği üyeleri, kentteki bisiklet yollarının kaldırılması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bisikletliler, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı proje kapanış etkinliğinin yapılacağı otel önüne kadar pedal çevirdi. Bisikletliler, burada, toplantı için otele gelen Tugay'ı taleplerini iletmek amacıyla yanlarına çağırdı. Tugay'ın otele girmesi üzerine "Bisikletli ölümleri dursun", "Bisikletli ulaşım haktır, hakkımızı istiyoruz", "Bisiklet yoluma dokunma" sloganları atıldı.

İzmir'de Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği üyeleri, kentteki bisiklet yollarının kaldırılması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bisikletliler, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı proje kapanış etkinliğinin yapılacağı otel önüne kadar pedal çevirdi. Bisikletliler, burada, toplantı için otele gelen Tugay'ı taleplerini iletmek amacıyla yanlarına çağırdı. Tugay'ın otele girmesi üzerine "Bisikletli ölümleri dursun", "Bisikletli ulaşım haktır, hakkımızı istiyoruz", "Bisiklet yoluma dokunma" sloganları atıldı.