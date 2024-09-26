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İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçaklı Saldırı Sonrası Hayatını Kaybetti

İzmir'de boşanma aşamasındaki kadının eşi tarafından bıçakla yaralanmasının ardından 28 gün süren yaşam mücadelesi sona erdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 20:17
İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçaklı Saldırı Sonrası Hayatını Kaybetti

İzmir'de Acı Olay: Eşi Tarafından Bıçakla Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, boşanma sürecindeki eşi tarafından bıçakla yaralanan Esin K. (32), 28 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olay, 29 Ağustos tarihinde meydana geldi.

Saldırı ve Sonrası

Olay günü, Özkan K. (35) isimli şüpheli, Ulus Meydanı'nda elektrikli motosikletiyle seyir halindeyken, eşi Esin K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırı esnasında Ebru D. (36) isimli Esin K.'nin arkadaşı da hayatını kaybetti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Esin K., hastanede 28 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi fakat kurtarılamadı.

İntihar ve Uzaklaştırma Kararı

Saldırının ardından Özkan K., kullandığı bıçağı göğsüne saplayarak intihar etti. Çiftin 10 yıl evli olduğu ve 2 çocuklarının bulunduğu, bir süredir ayrı yaşadıkları belirtiliyor; ayrıca Özkan K. hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Esin K.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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