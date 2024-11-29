İzmir'de Boşanma Davası Öncesi Korkunç Olay: Eşini ve 3 Çocuğunu Bıçakladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, boşanma davalarının görüldüğü bir günde yaşanan korkunç bir olay, bölge sakinlerini şok etti. Boşanma aşamasında bulunan A.B. (50), eşi U.B. (50) ve üç çocuğuna bıçakla saldırdı.

Olayın detaylarına göre, A.B., sabah erken saatlerde eşi U.B. ve onun anne babasıyla birlikte yaşadığı Hacıömerli Mahallesi'ndeki eve geldi. Çift arasında çıkan kısa süreli bir tartışma, kanlı bir saldırıya dönüştü. A.B., eşiyle birlikte çocukları B.I.B. (24), E.B. (14) ve B.B. (16)'yi bıçakladı.

Çocuklarının yaralanmalarına rağmen, A.B. onları korumaya çalıştı ancak olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, durumu kontrol altına aldı. Baba, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı anne ve üç çocuk hemen Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından A.B., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, U.B. ile A.B. arasındaki boşanma davasının bugün görüldüğü ve mahkemenin ayrılma kararı verdiği öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.