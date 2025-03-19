İzmir'de Bostanlı-Üçkuyular Vapur Seferleri Yeniden Başladı

İzmir'de Bostanlı-Üçkuyular Seferleri Tekrar Başladı

İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle daha önce iptal edilen Bostanlı-Üçkuyular feribot seferleri tekrar normale döndü.

İZDENİZ tarafından yapılan açıklamaya göre, "Bostanlı-Üçkuyular hattındaki feribot seferleri saat 19.15 itibarıyla program dahilinde uygulanmaya devam edecektir." mesajı verildi.

İptal edilen seferler saat 13.00 itibarıyla başlamıştı ve vatandaşların günlük ulaşımını etkileyen bu durum, rüzgarın etkisinin azalmasıyla çözülmüş oldu.