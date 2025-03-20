İzmir'de Çatı Tamiri Sırasında Düşerek Hayatını Kaybeden Baba ve Oğul Defnedildi

İzmir Çiğli'de çatı tamiri sırasında düşerek hayatını kaybeden baba ve oğul, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:49
İzmir'de Çatı Tamiri Sırasında Düşerek Hayatını Kaybeden Baba ve Oğul Defnedildi

İzmir'de Üzücü Olay: Baba ve Oğulun Cenazesi Defnedildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle çatıdan düşerek hayatını kaybeden Baba Muharrem Barışık (43) ile oğlu Eren Barışık'ın (17) cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Menemen ilçesindeki Kent 2 Cemevi'ne götürüldü.

Cenaze töreninde, eşini ve çocuğunu kaybeden Goncagül Barışık, taziyeleri kabul etti. Baba ve oğlunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından Ulukent Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Olay Anı

Olayın yaşandığı binanın yanındaki evde yaşayan Kadri Baloğulu, dışardan gelen bir ses üzerine kendi binasının çatısına çıktığını belirterek, "Ses gelince yukarı çıktım. Çocuğu içeriden 'amca babamı, ağabeyimi görmedin mi?' diye bana bağırdı. İki basamak yukarı çıkınca baktım, sacın arasında yoklar. Koşarak aşağıya geldim. Duvar dibine baktım. Rüzgar çatıdan fırlatmış, bahçe duvarının dibindeki taşa vurmuşlar." dedi.

Ev Sahibinin Durumu

Olayın ardından, polis ekipleri tarafından ev sahibi K.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D., savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Muharrem ve Eren Barışık, dün Güzeltepe Mahallesi'nde çatı tamiratı için bulundukları 3 katlı bir binanın çatısına çıkmış, çalıştıkları sırada şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan bahçe katına düşerek yaşamlarını yitirmiştir.

İzmir'in Çiğli ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle, tamir ettikleri çatıdan düşerek hayatını...

İzmir'in Çiğli ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle, tamir ettikleri çatıdan düşerek hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazesi toprağa verildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle, tamir ettikleri çatıdan düşerek hayatını...

İzmir'in Çiğli ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle, tamir ettikleri çatıdan düşerek hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazesi toprağa verildi.

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