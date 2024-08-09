İzmir'de Cezaevi Nakil Aracında Uyuşturucu Yakalandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tutuklu ve hükümlüleri İzmir Eğitim Diş Hastanesi'ne getiren cezaevi nakil aracının altına uyuşturucu saklayan bir kişiyi yakaladı.

Güvenlik Kameraları Olayı Aydınlattı

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin cezaevi nakil aracının altına paket bırakıp hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Ekipler, araçta yaptıkları detaylı aramada, alt kısmında poşet içinde ve çoraba sarılı vaziyette toplamda 1216 uyuşturucu hap buldu. Şüpheli Ö.K. (36) olarak tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüphelinin İfadesi

Ö.K.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan bir kişiyle telefon aracılığıyla irtibat kurduğunu ve bu hükümlünün kardeşi tarafından sağlanan uyuşturucu hapları bırakması karşılığında 5 bin lira aldığını bildirdiği öğrenildi.

Adli Süreç Başladı

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.