DOLAR
39,56 -0,11%
EURO
45,52 -0,38%
ALTIN
4.283,15 -0,14%
BITCOIN
4.136.948,45 0,36%

İzmir'de Çıkan Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 20:40
İzmir'de Çıkan Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'de Bıçaklı Kavga Kanlı Bitti

İzmir'in Buca ilçesinde, akraba olan kişiler arasında çıkan bir bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Gediz Mahallesi 684/1 Sokak'ta dün gece meydana geldi. Akraba olduğu belirlenen Azat Ç., Tuncay Ç. ve Hamit Ç. arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Üç kişi bu olayda yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis'i arayarak durumu bildirmesi üzerine, olay yerine hızlıca sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil tıbbi müdahalelere rağmen Tuncay Ç., hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi Azat Ç., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi...

İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuncay Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi...

İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuncay Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Yüzyılı'nda Merkez Kariyer Uzmanlığı Şurası Ankara'da Yapıldı
2
Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!
3
Mavi Gök Nerede Oyununun Prömiyeri Tuzla'da Gerçekleşiyor
4
Balkan Fatihi Murat Hüdavendigar, 636. Yılında Kosova'da Anıldı
5
Trabzon'da Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
6
İzmir'de Çıkan Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
7
Arnavutköy'deki Lojistik Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!