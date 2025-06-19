İzmir'de Çıkan Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'de Bıçaklı Kavga Kanlı Bitti

İzmir'in Buca ilçesinde, akraba olan kişiler arasında çıkan bir bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Gediz Mahallesi 684/1 Sokak'ta dün gece meydana geldi. Akraba olduğu belirlenen Azat Ç., Tuncay Ç. ve Hamit Ç. arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Üç kişi bu olayda yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis'i arayarak durumu bildirmesi üzerine, olay yerine hızlıca sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil tıbbi müdahalelere rağmen Tuncay Ç., hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi Azat Ç., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuncay Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuncay Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.